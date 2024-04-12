Бетис одолел Сельту в 31 туре Ла Лиги

Реал Бетис обыграл Сельту в домашнем матче 31 тура испанской Ла Лиги по футболу сезона-2023/24.
Игра завершилась со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отличились Хуан Миранда и Набиль Фекир. Гол за Виго забил Йорген Ларсен.
Чемпионат Испании по футболу — Ла Лига 31 тур, 12 апреля
Бетис – Сельта 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 53 Миранда, 2:0 — Фекир, 2:1 — 90+1 Ларсен
В турнирной таблице Бетис обошел Валенсию и занимает седьмую строчку (45 очков). Сельта осталась на 17-й позиции с 28 баллами в активе.
Напомним, благодаря дублю в ворота Бетиса украинский форвард Артем Довбык вошел в историю каталонской Жироны.