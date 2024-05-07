ПСЖ примет Боруссию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона-2023/24 Пари Сен-Жермен будет принимать дортмундскую Боруссию.

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Игра состоится во вторник, 7 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию поединка можно на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, первая полуфинальная встреча завершилась минимальной победой немецкой команды. Единственный гол в матче забил нападающий Никлас Фуллькруг.

В другой паре мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией. В активе украинского голкипера — три сейва. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Финал ЛЧ проведут 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

champion.com.ua