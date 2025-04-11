Санта-Маргерита-ди-Пула (W35). Соболева второй раз в сезоне пробилась в полуфинал

Украинская теннисисткапродолжает борьбу за титул на турнире ITF в Италии



Анастасия Соболева (№204 WTA), посеянная на турнире под первым номером, в четвертьфинальном матче обыграла Элизару Яневу из Болгарии (№784 WTA) – 6:4, 6:4. По ходу встречи украинка реализовала 5 из 15 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Соболева второй раз в этом году сыграет в полуфинале. В марте она дошла до этой стадии на турнире ITF W75 в Секешфехерваре.

Следующая соперница Анастасии определится в противостоянии между румынкой Патричией Марией Циг (№217 WTA) и Лаурой Хиетарантой из Финляндии (№447 WTA).



btu.org.ua