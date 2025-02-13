Бывший тренер аутсайдера АПЛ может возглавить клуб из Чемпионшипа

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил может возглавить клуб из Чемпионшипа.

Как сообщает издание The Sun, руководство "Блэкберн Роверс" рассматривает 41-летнего английского специалиста с опытом работы в АПЛ на должность главного тренера команды, так как нынешний наставник "бродяг" Джон Юстес не продолжит работу в клубе. Он возглавил "Дерби Каунти", а недавно "бараны" официально объявили о его назначении.

Заметим, что кроме работы с "волками" Гари О'Нил ранее работал в "Борнмуте". Всего на его счету 88 матчей в АПЛ в роли менеджера, в которых ему удалось одержать лишь 25 побед и 16 ничьих, 47 игр закончились поражениями.

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Добавим, что "Блэкберн Роверс" на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 48 очков после 32-х сыгранных туров в чемпионате.

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