Ландо Норрис: В борьбе с Максом нужно действовать с умом

Заняв по итогам прошлого сезона второе место в личном зачёте, Ландо Норрис говорил, что не был готов к борьбе за титул с Максом Ферстаппеном. После обкатки новой машины MCL39, гонщик McLaren рассказал, что должен сделать в этом году, чтобы одолеть соперника из Red Bull Racing.

Ландо Норрис: «Мне нужно выставить локти и показать, что я не собираюсь уступать Максу позицию. При этом я должен действовать с умом – это просто необходимо в борьбе с Максом.

Я не должен что-то ему доказывать. Мне не нужно идти на необязательный риск и показывать что-то особенное, чтобы опередить Макса. Он быстрый, агрессивный и один из лучших гонщиков всех времён, поэтому самый простой способ опередить его – быть немного быстрее и оставаться впереди. Как я сказал, нужно действовать с умом, поскольку мы говорим об игре вдолгую.

Конечно, есть области, в которых я должен прибавить, но главное отличие, которое должно произойти в этом году, заключается в том, что в начале сезона мы должны заработать больше очков. И если у нас получится, то это изменит весь ход борьбы.

Речь идёт о соперничестве с одним из самых сильных гонщиков, который атакует и защищается на пределе, как мы увидели это на этапе в Мехико. Он был готов сойти ради итогового результата, и против такого настроя соперника очень сложно что-то противопоставить, когда ты отстаёшь от него на пятьдесят очков. Поэтому в этом году я должен заработать больше очков в начале сезона, и это изменит весь ход борьбы.

С учётом того, как Макс пилотировал и насколько агрессивно действовал на трассе в конце прошлого сезона, у меня просто не было шансов отыграться.

Мы должны правильно начать новый сезон – это изменит ход борьбы за титул. И психологически нужно быть готовыми к тому, чтобы делать один шаг за раз. Скажем так, у нас уже получился хороший первый шаг. Команда применила довольно инновационный подход в некоторых конструктивных решениях новой машины».

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