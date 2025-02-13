Паркер назвал Усика лучшим боксером, с которым он еще не дрался

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) ответил на несколько вопросов, которые касаются лучших боксеров королевского дивизиона.
Новозеландский боксер признался, что обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик является сильнейшим соперником, с которым Паркер пока не пересекался в ринге.
– Лучший боксер, с которым ты дрался?
– Энди Руис.
– В каком поединке ты выступил лучше всего?
– С Деонтеем Уайлдером.
– Кто был твоим величайшим врагом?
– Диллиан Уайт.
– Кто лучший боксер, с которым ты еще не встречался?
– Усик.
– Самое большое достижение твоей карьеры?
– Титул чемпиона мира.
– Кто был твоим боксерским кумиром?
– Леннокс Льюис.
– С каким боксером ты хотел бы встретиться в любом дивизионе?
– Энди Ли (это тренер Паркера – прим).
Джозеф Паркер выйдет на ринг 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), его соперником станет чемпион супертяжелого веса по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Новозеландец ранее признался, что планирует провести бой с Усиком.