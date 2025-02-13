Паркер назвал Усика лучшим боксером, с которым он еще не дрался

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) ответил на несколько вопросов, которые касаются лучших боксеров королевского дивизиона.

Новозеландский боксер признался, что обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик является сильнейшим соперником, с которым Паркер пока не пересекался в ринге.

– Лучший боксер, с которым ты дрался?

– Энди Руис.

– В каком поединке ты выступил лучше всего?

– С Деонтеем Уайлдером.

– Кто был твоим величайшим врагом?

– Диллиан Уайт.

– Кто лучший боксер, с которым ты еще не встречался?

– Усик.

– Самое большое достижение твоей карьеры?

– Титул чемпиона мира.

– Кто был твоим боксерским кумиром?

– Леннокс Льюис.

– С каким боксером ты хотел бы встретиться в любом дивизионе?

– Энди Ли (это тренер Паркера – прим).

Джозеф Паркер выйдет на ринг 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), его соперником станет чемпион супертяжелого веса по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Новозеландец ранее признался, что планирует провести бой с Усиком.

sport.ua