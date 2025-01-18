В Aston Martin F1 должны подготовиться к приходу Ньюи

В новой структуре менеджмента Aston Martin F1 Майк Крак занимает пост гоночного директора, т.е. руководит не всей командой, а только бригадой, работающей на гонках.

В интервью RacingNews365 он поделился своим мнением о том, какая задача будет самой сложной для команды, когда Эдриан Ньюи 3 марта начнёт работать в качестве «управляющего технического партнёра», что бы это ни значило. Кроме того, теперь Ньюи входит в число акционеров Aston Martin.

По мнению Майка Крака, чтобы талант и возможности гения аэродинамики по-настоящему раскрылись, команда должна создать условия для его эффективной работы.

«Это основная проблема для Эдриана, согласитесь? – рассуждал Крак. – При этом он всегда добивается успеха, и от его прихода в Aston Martin никто ничего иного не ожидает. Мы понимаем, что в наше время командой Формулы 1 не может руководить один человек, поэтому должны всё подготовить так, чтобы получить максимум от его знаний, опыта и интуиции.

Его главное достоинство в том, что он умеет совершать своего рода открытия. Но если рассчитывать, что он будет вникать во все детали буквально до последнего болтика, то мы не сможем использовать потенциал Ньюи с наибольшей отдачей.

В общем, сейчас, в преддверии его прихода, я думаю о том, что мы должны задать себе все эти вопросы. Что именно мы можем предпринять, чтобы создать условия для максимально эффективного использования его опыта и его творческого потенциала?..»

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