ESPN: Усик может завершить карьеру в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Издание ESPN опубликовало материал, в котором сделало смелые прогнозы на 2025 год – журналисты удивили своими мыслями касательно карьеры чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика. В издании считают, что чемпион из Украины в этом году завершит свою профессиональную карьеру:

«Усику больше нечего доказывать и не с кем больше драться после того, как он практически зачистил верхушку супертяжелого дивизиона. Олимпийский чемпион дважды победил Энтони Джошуа и добавил к этому две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году.

После этого успеха Даниель Дюбуа вышел на ринг, чтобы предложить реванш, который украинец принял. Но будет ли Усик мотивирован на второй бой с противником, над которым он уже доминировал и остановил джебом?

Конечно, есть и другие бои для Александра. Если Паркер победит Дюбуа, Усик может сразиться с Джозефом за титул, которого у него лишили, и снова стать абсолютным чемпионом

Но в этом году чемпиону исполнится 38 лет, за свою блестящую карьеру он заработал девятизначную сумму и, возможно, не имеет желания возвращаться на ринг», – считают журналисты.

Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»

sport.ua