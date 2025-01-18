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Футбол

Старой синьоре хватило 5 минут во 2-м тайме для победы. Ювентус – Милан 2:0. Обзор матча

Пьемонтцы поднимаются в зону ЛЧ

Старой синьоре хватило 5 минут во 2-м тайме для победы. Ювентус – Милан 2:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • До перерыва "зебры" уверенно контролировали мяч (68%), но острота моментов желала лучшего – из семи ударов только однажды попали в створ. "Россонери" были ближе к открытию счета. Во второй половине поединка туринский клуб мгновенно оформил двойное преимущество ближе к экватору, а ломбардийцы ничем не смогли ответить.

    Подопечные Мотты поднимаются на 4-ю позицию (37 очков). 25 января команда посетит "Наполи". "Дьяволы" остаются на восьмой строчке (31 балл). Впереди домашняя игра с "Пармой".

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    • Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Италии

    Турин. Альянц Стэдиум

    Ювентус – Милан 2:0

    Голы: Мбангула, 59, Веа, 64

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