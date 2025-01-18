Карлос Алькарас: “Какой я могу дать совет молодым игрокам? Не побеждать меня, пожалуй”

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии



– Соболенко говорила, что было очень сложно подавать на арене Род Лейвера из-за ветра, тяжелых мячей и очень медленного корта. Вы согласны? Вы тоже считаете, что подавать там сложно?

– Это был мой первый матч в этом году на этом корте. Не знаю, мне не показалось, что подавать было сложно. Корт показался таким же, как, например, на арене Маргарет Корт. Я не почувствовал большой разницы между этими двумя кортами. Конечно, с ветром и другими условиями… Это был первый матч, который я играл под солнцем, и было очень жарко. Условия немного отличались. Из-за жары мяч стал немного быстрее. Думаю, именно из-за этого все было немного сложнее, чем в предыдущих матчах.

– Ваш соперник в четвертом круге – Джек Дрейпер. Какие вызовы он может создать для вас? Также вы с Джеком планировали тренироваться вместе в межсезонье. Почему вы и ваша команда решили пригласить его на тренировку? Я знаю, что он не смог приехать, но…

– Он очень сложный соперник. У него высокий уровень тенниса. Мы планировали потренироваться вместе в межсезонье – он должен был приехать в академию на неделю. Я рад, что многие игроки приезжают в академию или в Аликанте, которое близко к академии, и я могу с ними играть или тренироваться. Он сказал нам, какая неделя ему подходит для тренировок, но в конце концов не смог приехать из-за небольшой травмы. Но у нас хорошие отношения вне корта. Мы несколько раз тренировались вместе. Уверен, что еще потренируемся или в следующее межсезонье, или в Аликанте, или в Лондоне – где угодно. Он замечательный парень.

– На этом турнире мы видели успехи молодых теннисистов: Фонсека, Меншик и Тьен победили игроков из топ-10. Вы видели этих ребят? Какое у вас впечатление о них? Какой совет вы бы дали тем, кто пытается пробиться на этот уровень в столь юном возрасте?

– Да, я видел этих игроков. Я видел их уровень. Не слишком много видел игру Тьена, но немного посмотрел вчера вечером, и это было невероятно. Я немного удивлен его уровнем. Не знаю, какого рейтинга они могут достичь, но потенциал у них огромный. Я говорю так, как будто мне уже 30 лет. Но я всего на 2 года старше их (смеется). Какой совет? Не побеждать меня, пожалуй (улыбается).

Я вижу, что они способны победить любого, даже меня. У них есть необходимый уровень. Они приобретают опыт с каждым турниром, в котором играют. Мы видели, как Тьен победил Медведева здесь, в Австралии, в пяти сетах, и это было впечатляюще. Фонсека также впервые играл матч из пяти сетов. Они приобретают опыт. Чем больше опыта, тем более опасными они становятся. Посмотрим, что будет в будущем.

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