Макс Ферстаппен стал владельцем яхты за $15 млн.

Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира последних четырёх лет, возглавляет список самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1: по данным Forbes, его гонорары составляют $60 млн. в год, и это не считая бонусов.

Разумеется, при таких гонорарах он может себе позволить не только самые дорогие суперкары, но и личный самолёт, а с недавних пор стал владельцем суперяхты, получившей несколько вычурное название Unleash the Lion, что можно перевести, как «Спустить с цепи льва».

Плавсредство длиной 33 метра обошлась гонщику Red Bull Racing в $15 млн. – такие суда относятся к серии Mangusta Gransport, и строит их итальянская верфь Overmarine.

Ферстаппен и его подруга Келли Пике не афишировали свой визит на эту верфь, когда судостроители спускали на воду яхту, и на церемонии присутствовали только сотрудники Overmarine, служба безопасности верфи и буквально несколько близких друзей гонщика.

Яхту он заказал два года назад, при этом итальянская компания, разумеется, учла все пожелания Макса по комплектации и оформлению интерьера. Среди владельцев яхты серии Mangusta – Криштиану Роналду, Роберто Манчини, тренер футбольной сборной Саудовской Аравии, и шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян, президент футбольного клуба Manchester United.

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