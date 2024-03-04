Марта Костюк после поражения в финале турнира в Сан-Диего: «Конечно, я расстроена, но это была замечательная неделя для меня»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала финальный поединок на турнире WTA 500 в Сан-Диего, в котором она уступила первой ракетке Великобритании Кэти Бултер

«Как я чувствую себя сейчас? Как и любой человек, который проиграл в финале (улыбается). Конечно, я расстроена, но это была замечательная неделя для меня.

Условия сегодня очень отличались от тех, что были раньше. Было очень холодно. Слишком холодно. Думаю, что в подобных условиях я еще никогда не соревновалась. Мне кажется, это было не в мою пользу, к сожалению. То, что было моим преимуществом, сегодня было немного нивелировано. Возможно, результат был бы другим, если бы мы играли раньше. Бултер хорошо воспользовалась теми шансами, которые у нее были, так что…

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Но в любом случае это была замечательная неделя. Со мной останутся воспоминания моих камбэков на этом турнире. Впереди меня ждут важные соревнования. Я готова немного отдохнуть и снова работать. Посмотрим, что принесет новая неделя. Знаете, новая неделя — новые истории (улыбается). Это же теннис, поэтому увидим».

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В ближайший месяц Марта Костюк выступит на двух турнирах WTA 1000, которые пройдут в Индиан-Уэллс и Майами.

btu.org.ua