Марко: Данные симулятора расходятся с действительностью

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко написал колонку по итогам Гран При Монако, в которой рассказал об обеспокоенности команды и предложил меры, которые сделают гонки на городской трассе более захватывающими.

Восьмой этап сезона состоялся на городской трассе в Монте-Карло, на которой местному герою Шарлю Леклеру не было равных. Машина Ferrari буквально парила над поребриками, поэтому Леклер оказался вне досягаемости.

Нам было сложнее атаковать поребрики – машина подскакивала, словно кенгуру. Мы смогли подобрать относительно хорошие настройки для квалификации, которые позволяли рассчитывать на место в первом ряду на старте. Но когда в твоём распоряжении нервная машина, даже такой гонщик, как Макс, может ошибиться.

Кроме того, он старался проехать как можно лучший первый сектор, поскольку это был единственный участок трассы, на котором мы опережали Ferrari. И Макс сделал всё, что мог, чтобы свести к минимуму потери времени на других секторах.

Проблема заключалась в симуляторе, который показывал, что машина будет отлично атаковать поребрики. Проще говоря, между симулятором и реальностью слабая корреляция. И трасса в Монако оказалась не первой городской, на которой у нас возникла подобная проблема. Первые сложности, когда данные симулятора расходились с действительностью, начались в Сингапуре.

Мы надеемся, что сможем выяснить, почему симулятор выдаёт данные, которые не соответствуют действительности. Но следующий этап в Монреале тоже может стать для нас сложным уик-эндом.

Серхио Перес попал в дорогостоящую аварию на первом круге, которая обошлась нам в два-три миллиона евро. Это, конечно, серьёзная проблема, поскольку теперь мы не сможем потратить эти деньги на развитие машины. Мы также ещё не знаем, в каком состоянии коробка передач и двигатель. Авария может повлечь за собой дополнительные штрафы, если мы превысим количество допустимых моторов и коробок за сезон.

Перес был на гоночной траектории, а Магнуссен действовал излишне оптимистично. Нам ничего не остаётся, кроме как принять риск подобных аварий и быть готовыми нести расходы.

Ещё одной аварией на первой круге, вызвавшей обсуждение, стало столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона, напарников по команде Alpine. В Red Bull Racing подобное случалось дважды: в 2018 году с Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном в Баку и с Марком Уэббером и Себастьяном Феттелем в 2010-м в Турции.

В обоих случаях мы вызвали гонщиков, открыто всё обсудили с ними и дали понять, что подобные столкновения с напарниками недопустимы. Риккардо покинул команду в конце сезона, а с Уэббером таких инцидентов больше не было, и они признали, что так быть не должно.

В подобных ситуациях сложно реализовать какие-то превентивные меры, поскольку необходимо доказать, что у гонщика было чёткое намерение врезаться в напарника. И если гонщик говорит, что неправильно оценил ситуацию, то это означает, что он поступил так не специально. Проблема Alpine в том, что это уже не первый такой случай, и это ещё больше усложняет их ситуацию.

После красных флагов гонка в Монако превратилась в процессию, но невозможно представить Формулу 1 без Монако. Это трасса так же важна, как и Ferrari. Но необходимо что-то делать. Проще всего изменить конфигурацию – планы и идеи уже есть.

Другой вариант – сделать обязательными два пит-стопа или использование всех трёх составов, чтобы в гонке появился элемент стратегии.

Новый регламент 2026 года сделает машины легче и меньше, но это само по себе не решит проблему. Нужно или прописать количество обязательных пит-стопов, или изменить конфигурацию трассы, чтобы появилась реальная возможность для обгонов.

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