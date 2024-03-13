Вест Хэм — Фрайбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Еще ничего не решено

Фото: Фрайбург

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Фрайбургом" завершился минимальной победой немцев. Преимущество в один мяч шаткое, поэтому середняку Бундеслиги придется серьезно попотеть, чтобы сдержать лондонцев.

Матч состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне, в четверг, 14-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча

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Трансляція матчу Вест Гем — Фрайбург Смотреть трансляцию

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