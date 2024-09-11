Алонсо: Ньюи стал для меня источником вдохновения

Фернандо Алонсо – безусловно, лучший из двух гонщиков Aston Martin, и на сегодняшней пресс-конференции в Сильверстоуне он по-своему прокомментировал подписание многолетнего контракта с Эдрианом Ньюи, ведь это поможет и двукратному чемпиону мира реализовать его спортивные амбиции.

Фернандо Алонсо: «Мы много лет соперничали с Эдрианом на трассах, и я бы сказал, что он скорее стал для меня источником вдохновения. Его талант и машины, которые он создаёт, заставляют всех нас становиться лучше. Это относится и к гонщикам, и к инженерам, и к командам в целом – чтобы с ним соперничать, нам приходилось ставить перед собой всё более сложные задачи и работать всё интенсивнее.

Для нашей команды настал невероятно важный день. Лоуренс Стролл шаг за шагом реализует своё видение, ведь уже построена новая база, строится новая аэродинамическая труба, подписаны контракты с Honda, с Эдрианом, с партнёрами и спонсорами.

Благодаря предстоящему сотрудничеству с Эдрианом Ньюи для меня открываются прекрасные возможности в профессиональном плане, и я продолжу носить эту униформу зелёного цвета. Но также важно, что в человеческом плане я смогу очень многому научиться у него, у других специалистов команды, и речь не только о том, что происходит на гоночных трассах, но и за их пределами».

Источник