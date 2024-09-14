В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится 12-раундовый чемпионский поединок.
На ринге встретятся мексиканец Сауль Альварес (61–2–2, 39 КО) и Эдгар Берланга (22–0, 17 КО) из Пуэрто-Рико
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Канело будет защищать чемпионские пояса WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Эдгар Берланга
Официальную видеотрансляцию шоу проводит видеосервис DAZN.
Основной кард начнется 11 августа в 03:00 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:00 по Киеву.
Видеотрансляция андеркарда
Файткард шоу в Лас–Вегасе