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Футбол

Ман Сити сыграет против Брентфорда без Холанда в составе. Известна причина

Окончательное решение остаётся за норвежцем

Ман Сити сыграет против Брентфорда без Холанда в составе. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня в рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Однако "горожане" выйдут на поле без своей главной звезды – Эрлинга Холанда.

    По информации издания, у норвежца умер близкий друг Ивар Эггья. Отмечается, что он присутствовал на презентации Холанда как игрока «Манчестер Сити», а также сопровождал его на последнем гала-вечере в честь церемонии "Золотого мяча".

    Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разрешил Холанду не участвовать в сегодняшней игре.

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    Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Брентфорд" начнется в 17:00.

    www.ua-football.com

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