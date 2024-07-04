Тренеры Усика и Кличко попали в топ-5 лучших в истории бокса

Международная платформа Ready to Fight и Всемирный боксёрский совет опубликовали в своих аккаунтах в инстаграм топ-5 тренеров в истории бокса.
В число лучших попали наставники объединенного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика и двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.
Топ-5 лучших тренеров в истории бокса по версии Ready to Fight
Ткаченко развил Усика в абсолютного чемпиона в крузервейте и супертяжелом весе, используя превосходную работу ног и тактику.
Стюард превратил Владимира Кличко из комбинационного панчера в мастера джеба.
Стиль маятникообразных движений Д'Амато и его ментальные инструменты помогли Тайсону добиться мастерства.
Своевременные советы Данди способствовали историческим победам Али.
Советы Роуча помогли Пакьяо стать чемпионом мира в восьми дивизионах.