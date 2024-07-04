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Бокс

Тренеры Усика и Кличко попали в топ-5 лучших в истории бокса

Тренеры Усика и Кличко попали в топ-5 лучших в истории бокса

Инстаграм Юрия Ткаченко

Международная платформа Ready to Fight и Всемирный боксёрский совет опубликовали в своих аккаунтах в инстаграм топ-5 тренеров в истории бокса.

В число лучших попали наставники объединенного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика и двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Топ-5 лучших тренеров в истории бокса по версии Ready to Fight

  • Юрий Ткаченко и Александр Усик
    Ткаченко развил Усика в абсолютного чемпиона в крузервейте и супертяжелом весе, используя превосходную работу ног и тактику.
  • Эмануэль Стюард и Владимир Кличко
    Стюард превратил Владимира Кличко из комбинационного панчера в мастера джеба.
  • Кас Д'Амато и Майк Тайсон
    Стиль маятникообразных движений Д'Амато и его ментальные инструменты помогли Тайсону добиться мастерства.
  • Анджело Данди и Мухаммед Али
    Своевременные советы Данди способствовали историческим победам Али.
  • Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
    Советы Роуча помогли Пакьяо стать чемпионом мира в восьми дивизионах.

    • sport.ua

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