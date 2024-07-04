Тренеры Усика и Кличко попали в топ-5 лучших в истории бокса

Инстаграм Юрия Ткаченко

Международная платформа Ready to Fight и Всемирный боксёрский совет опубликовали в своих аккаунтах в инстаграм топ-5 тренеров в истории бокса.

В число лучших попали наставники объединенного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика и двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Топ-5 лучших тренеров в истории бокса по версии Ready to Fight

Юрий Ткаченко и Александр Усик

Ткаченко развил Усика в абсолютного чемпиона в крузервейте и супертяжелом весе, используя превосходную работу ног и тактику.

Эмануэль Стюард и Владимир Кличко

Стюард превратил Владимира Кличко из комбинационного панчера в мастера джеба.

Кас Д'Амато и Майк Тайсон

Стиль маятникообразных движений Д'Амато и его ментальные инструменты помогли Тайсону добиться мастерства.

Анджело Данди и Мухаммед Али

Своевременные советы Данди способствовали историческим победам Али.

Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо

Советы Роуча помогли Пакьяо стать чемпионом мира в восьми дивизионах.

sport.ua