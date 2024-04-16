ПСЖ в большинстве разгромил Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Барселона дома потерпела поражение от ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

Поединок завершился со счетом 4:1 на пользу французской команды. Хозяевам удалось забить быстрый гол: по передаче Ламила Ямала отличился Рафинья.

В первом тайме игры каталонцы остались в меньшинстве: Рональд Араухо получил красную карточку. Преимущество у одного игрока гости реализовали на сороковой минуте — Брэдли Баркола ассистировал Усману Дембеле, который в борьбе с двумя оппонентами попал в правую девятку ворот.

После перерыва Витинья вывел вперед гостей. Хороший гол вышел в исполнении игрока мадридского клуба.

А через семь минут в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Киллиан Мбаппе.

Далее Мбаппе установил окончательный счет встречи, завершив контрвыпад своей команды.

По сумме двух матчей ПСЖ праздновал победу со счетом 6:4 и вышел в полуфинала турнира. Напомним, что в первой встрече победу одержала Барселона — 3:2.

Лига чемпионов 1/4 финала, ответный матч 16 апреля

Барселона — ПСЖ 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 — 12 Рафинья, 1:1 — 40 Дембеле, 1:2 — 54 Витинья, 1:3 — 61 Мбаппе (пен), 1:4 — 89 Мбаппе

Барселона: Тер Штеген, Канселу (Жоау Феликс 82), Кубарси, Араухо, Кунде — Педри (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82), Рафинья, Левандовский, Ямал (Мартинес 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос (с), Хакими, Руис (Асенсио) 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте 80), Баркола (Ли Кан Ин 77), Мбаппе, Дембеле (Круг Муани 88)

Предупреждение: Мартинес 41, Левандовский 50 , Гюндоган 65, Рафинья 90+7, Лопес 90+8 — Мбаппе 41, Руис 45+1, Маркиньос 62, Доннарумма 87

Удаление: Араухо 29, Хави (главный тренер ) 56

ПСЖ в полуфинале турнира сыграет против дортмундской Боруссии, которая прошла Атлетико. Полуфинальные противостояния запланированы на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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