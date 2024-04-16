Барселона. Надаль сыграл свой первый матч на грунте после победы на Ролан Гаррос-2022: как прошло возвращение испанца

Рафаэль Надаль провел свой первый матч на грунте за последние два года

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, PR) — Флавио Коболли (Италия) 6:2, 6:3

Рафаэль Надаль затратил на свою победу чуть менее 1,5 часов игрового времени. Испанец допустил три двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка.

Надаль сыграл на грунте впервые после своей победы на Ролан Гаррос-2022. В этом сезоне испанский теннисист вернулся в Тур после годичной паузы из-за травмы бедра, полученной на Australian Open-2023. Он дошел до четвертьфинала на турнире в Брисбене, после чего вновь взял паузу в выступлениях из-за новой травмы.

«Я возвращался после травм много раз за свою карьеру. Каждый раз это делать становится все сложнее. Особенно когда ты становишься старше, все становится еще сложнее. Я переживаю трудные моменты. В то же время, когда я могу провести несколько дней в Туре, потренироваться с ребятами, а потом немного посоревноваться — это очень много для меня значит. Это все еще доставляет мне удовольствие, и я не останавливаюсь на достигнутом», — сказал Рафаэль Надаль в интервью на корте после своей победы.

Во втором круге Надаль сыграет против 11-й ракетки мира Алекса де Минора из Австралии. Это будет их первый поединок на грунте, Надаль лидирует в их противостоянии, выиграв три матча из четырех сыгранных.

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