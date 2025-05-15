Французская теннисистка раскритиковала национальную федерацию после того, как не получила wild card в квалификацию Ролан Гаррос

Французская теннисистка Армони Тан выразила разочарование в связи с решением Французской федерации тенниса не предоставить ей wild card в квалификацию Ролан Гаррос



“В этом году без Ролан Гаррос для меня. Горечь, чувство несправедливости по отношению к решению федерации не дать мне wild card в квалификацию. Особенно после всех усилий за последние месяцы и хороших результатов. На этой неделе я 244-я в мире – выше девяти игроков, которые получили wild card. И всё же… ничего.

Да, мне 27 лет. Да, я уже не “молодая надежда”. Но я доказала, что могу конкурировать на уровне турниров Grand Slam. У меня были и взлёты, и падения, но я продолжаю бороться.

Теперь я переключаюсь на что-то другое, сохраняю улыбку, как всегда, и возвращаюсь на корт с той же силой. Потому что в конечном итоге теннис – это игра. А я обожаю играть”, – написала француженка в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Тан играла в квалификации парижского “мэйджора”, но не смогла преодолеть второй раунд. Её лучшим результатом на домашнем турнире Grand Slam является второй круг в 2021 году, а в целом на турнирах Grand Slam – четвертый круг Уимблдона-2022, где она обыграла Серену Уильямс в матче первого круга.



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