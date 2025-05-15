Гран При Эмилии-Романьи: Единственная зона DRS в Имоле

Накануне Гран При Эмилии-Романьи в FIA рассказали об изменениях на трассе и подтвердили расположение единственной зоны DRS.

По сравнению с прошлым годом в Имоле длина белых и синих ограничительных линий была увеличена на 1,5 метра в 3-м, 4-м, 6-м, 7-м, 9-м, 11-м, 12-м, 15-м, 17-м и 19-м поворотах.

В Имоле осталась единственная зона DRS. Как и в прошлые годы, пилоты смогут изменять положение управляемого элемента заднего антикрыла на стартовой прямой.

Точка замера интервала между машинами расположена за 385 метров перед 17 поворотом, а точка активации – через 40 метров после 19 поворота.

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