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Футбол

Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча

Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча

    • В первом тайме "королевский клуб" пропустил с единственного удара в створ. После перерыва хозяева нанесли 26 ударов, но вырвали победу только в компенсированное время.

    Подопечные Анчелотти занимают вторую строчку (78 баллов) и 18 мая поедут к "Севилье". "Пираты" находятся на 9-й позиции (47 очков) и в воскресенье будут принимать "Хетафе".

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    • Ла Лига. 36 тур

    Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

    "Реал" Мадрид – "Мальорка" 2:1

    Голы: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 – Вальент, 11

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