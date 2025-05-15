Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Отец Тайсона Фьюри Джон назвал следующего боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

«Боксер, на которого стоит обратить внимание, это Агит Кабайел, он опасный боксер. Мне нравится его работа, он спокойный и собранный. Мне нравится это боксер, да, есть еще Джозеф Паркер, но его время уже прошло, он потерял свой титульный шанс», – сказал Джон Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джон Фьюри, отец тяжеловеса Тайсона Фьюри, до сих пор считает, что его сын победил Александра Усика в двух крупных боях прошлого года.

sport.ua