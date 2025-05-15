Рим. Чжэн Циньвэнь победила первую ракетку мира Соболенко на пути в полуфинал

Китайская теннисист продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 6:3

Чжэн Циньвэнь одержала свою первую победу за семь противостояний с Соболенко. В этом сезоне она уступила ей в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами. Также китаянка во второй раз в карьере смогла обыграть лидера мирового рейтинга. В прошлом году она была сильнее Иги Швёнтек на Олимпиаде.

Чжэн Циньвэнь записала в свой актив седьмую победу над соперницей из топ-5 и первую с ноября прошлого года, прервав серию из четырех поражений.

Китайская теннисистка третий раз сыграет в полуфинале турнира WTA 1000 и впервые на грунте. За место в финале Чжэн Циньвэнь будет бороться с Коко Гауфф, которой проиграла два раза в предыдущем сезоне: в четвертьфинале турнира в Риме и финала Итогового турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua