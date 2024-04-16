ЛЧ. Барселона — ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все

Провальный второй тайм

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Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч

16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Барселона — ПСЖ 1:4 (4:6)

"Барселона": тер Штеген (с) — Канселу (Жоау Феликс 82), Кубарси, Араухо, Кунде — Педри (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82) — Рафинья, Левандовский, Ямал (Мартинес 34)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Эрнандес, Маркиньос (с), Хакими — Руис (Асенсио 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте 80) — Баркола (Ли Кан Ин 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муани 88)

Голы: Рафинья 12 — Дембеле 41, Витинья 54, Мбаппе (пен) 61, 89

Предупреждения: Мартинес 41, Левандовски 50, Гюндоган 65, Рафинья 90+7, Лопес 90+8 — Мбаппе 41, Руис 45+1, Маркиньос 62, Доннарумма 87

Удаления: Араухо 29, Хави 56

Болельщики "Барселоны" очень "горячо" встретили гостей из Парижа. Это касается и болельщиков "ПСЖ", с которыми они имели стычки в городе, и игроков соперника, автобус которых забрасывали всем подряд. Похожие стычки были и неделю назад во Франции, поэтому ответ от каталонцев был где-то ожидаемым. С особой теплотой встречали бывшую звезду команды Усмана Дембеле — плакаты и листовки были, мягко говоря, не дружественными.

Сравнивая составы команд, которые выставили тренеры на эту игру, с неделей назад, имеем лишь несколько изменений. У "Барсы" вместо дисквалифицированного Роберто вышел Педри, а у "ПСЖ" наоборот — отсидевший Хакими появился вместо Асенсио. Игра началась снова с атак парижан. Им безразлично дома они играют, или на выезде. Оборона "Барсы", к счастью ее фанатам, была такой, как в первом матче — крепкой и надежной. Защитники блокировали удары соперников, не позволяли создавать что-то опасное.

Очень много аналогий можно проводить с игрой в Париже. Еще одним сходством является довольно неожиданный гол каталонцев. С первого же момента команде Хави удалось сегодня открыть счет. Ямал обыграл Мендеша, ворвался слева в штрафную соперника и прострелил на Рафинью. Хакими, который с ним играл, противодействовать бразильцу не сумел, и тот коленом переправил мяч в ворота. Со временем "Барселона" могла забивать во второй раз. Левандовски обыграл защитников и мощно пробил. Вот немного забрать силы, и могло бы залететь. А так — выше ворот.

Французы ответили двумя ударами Мбаппе. Сначала тер Штеген отразил выстрел в левый угол ворот, а через секунды Кунде головой обезвредил второй удар. На 29-й минуте произошло главное событие всего противостояния. Араухо сорвал перспективную атаку парижан фолом последней надежды. И вроде серьезного нарушения не было, но факт того, что он клал руки на атакующего игрока, который мчался на высокой скорости — неоспорим. Хави забрал с поля Ямала, зато закрыл позицию Араухо другими защитником Мартинесом.

В конце тайма "сине-гранатовые" почему-то оставили на дальней штанге Дембеле. Бывший игрок вновь передал привет болельщикам на Олимпийском стадионе. 1:1. На последних минутах француз мог оформлять даже дубль, но точности помешало. В этом эпизоде за оппонентом не уследил Канселу.

Начало второго тайма (а позже оказалось, что не только начало) было очень сложным для хозяев поля. "ПСЖ" изо всех сил терроризировал владения каталонцев. Тут тебе и удар Хакими, с которым справился голкипер, и опасный выстрел Руиса мимо ворот… В конце концов все это нашествие завершилось голом Витиньи на 54-й минуте. Суперовый дальний удар в нижний правый угол ворот. Общий счет — 4:4! "Барса" ответила сразу быстрым выпадом к воротам Доннаруммы. Гюндоган подхватил кожаного в площадке "ПСЖ" и пробил в штангу. Не повезло. Еще через минуту удалили с поля Хави. Конечно, за чрезмерную эмоциональность. Кстати, позже красную получил еще и один из помощников тренера. То есть, в общем имеем 3 красные для хозяев.

Оборона "Барселоны" сыпалась. Моменты у ворот тер Штегена во втором тайме не прекращались. Впоследствии после всех вышеописанных событий неосторожно в своей штрафной площадке сыграл Канселу. Он сфолил против Дембеле в том эпизоде, где можно было вообще соперника не беспокоить. Плохое выступление от португальца. Усман Дембеле сегодня переехал его по всем статьям. Пенальти уверенно реализовал Мбаппе. Наконец-то гол для звезды Парижа. После всего этого "Барселона" имела лишь один хороший момент. Левандовски нанес удар по воротам из хорошей позиции, но Доннарумма справился.

Тренерский штаб испанского клуба даже пошел на большие риски, оставив на поле только 3-х защитников. Пользы не дало. В одной из контратак "ПСЖ" этим воспользовался, оформив четвертый гол.

Что ж, удаление одного из игроков в таком большом матче, конечно, имеет значимую роль. Это большая привилегия для соперника. Тем более, такого как "ПСЖ". "Барселона" вылетает, а парижане сыграют в полуфинале с дортмундской "Борруссией".

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