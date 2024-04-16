Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

В WBC (Мировом боксерском совете) показали, какой пояс получит победитель боя за титул абсолютного чемпиона хевивейта между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Чемпионский пояс оформлен в цветах украинского и британского флага.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. Победитель боя Усик – Фьюри получит уникальный пояс от WBC

sport.ua