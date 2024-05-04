Гол и ассист Довбика в ворота Барселоны сделали Реал чемпионом и вывели Жирону в ЛЧ: результаты 34 тура Ла Лиги

4 мая в 34 туре испанской Ла Лиги мадридский Реал дома разгромил Кадис, Реал Сосьедад не имел проблем с Лас-Пальмасом, а Барселона уступила Жирони.

На старте центральной встречи украинец Артем Довбик сравнял счет, забив уже свой 20 гол в нынешнем чемпионате.

Это позволяет удерживать лидерство в гонке бомбардиров:

Артем Довбик (Жирона) — 20 голов Джуд Беллингем (Реал) — 18 Александер Серлот (Вильярреал) — 17 Роберт Левандовский (Барселона) — 17 Анте Будимир (Осасуна) — 16

Следует добавить, что из украинских футболистов только Андрею Шевченко удавалось стать лучшим бомбардиром в одном из 5 ведущих европейских чемпионатов (во времена выступлений за итальянский Милан).

Во втором тайме игроки Жироны смогли проявить характер и переломить ход игры ( проигрывали 1:2), забив три гола. Порту оформил дубль, выйдя на смену. Отметим, что Довбик ассистировал партнеру при первом голе. Это уже шестая результативная передача украинца в сезоне.

Одержанная победа стала исторической и принесла Жироне первый выход в Лигу чемпионов.

Также благодаря потере очков Барселоной Реал досрочно стал чемпионом Испании — клуб Андрея Лунина опережает Жирону (опередила подопечных Хави и поднялась на второе место в турнирной таблице) на 13 очков за четыре тура до завершения турнира. Мадридский клуб 36 раз стал победителем чемпионата Испании. В последний раз это Реалу удавалось по итогам сезона-2021/22. Для Лунина это уже второе чемпионство.

Чемпионат Испании— Ла Лига 34 тур, 4 мая

Реал Сосьедад — Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 33 Суарес (авт), 2:0 — 45+1 Беккер

Реал — Кадис 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 51 Диас, 2:0 — 68 Беллингем, 3:0 — 90+3 Хоселу

Украинский вратарь Андрей Лунин весь матч провел на скамье запасных «Реала». Как и обещал наставник «сливочных» Карло Анчелотти, игру провел Тибо Куртуа.

Жирона — Барселона 4:2 (1:2)

Голлы: 0:1 — 3 Кристенсен, 1:1 — 4 Довбик, 1:2 — 45+1 Левандовский, 2:2 — 65 Порту, 3:2 — 67 Гутьеррес, 4:2 — 75 Порту

Артем Довбик провел весь матч — забил гол и сделал одну результативную передачу. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 64 минуте игры.

Обзор

4 мая в испанской Ла Лиге состоится еще одна игра:

22:00. Мальорка Атлетико

Напомним, что Цыганков пропустил два матча каталонского клуба из-за травмы икроножной мышцы, однако вышел на замену в матче 33 тура против Лас-Пальмаса. Поединок завершился победой Жироны, один из мячей забил Довбик.

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