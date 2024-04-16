Том Маккалоу об особенностях уик-энда в Шанхае

Формула 1 возвращается в Китай впервые с 2019 года, и в преддверии пятого этапа сезона Том Маккалоу, главный инженер Aston Martin F1, прокомментировал продление контракта с Фернандо Алонсо, а также рассказал о сложностях, которые придётся преодолевать в дни уик-энда в Шанхае.

Вопрос: Фернандо согласился продолжить сотрудничество с командой как минимум до конца 2026 года – насколько это важно для Aston Martin?

Том Маккалоу: Это по-настоящему отличная новость, ведь мы продолжим работать с Фернандо ещё несколько сезонов, в том числе в начале периода, когда в Формуле 1 сменится регламент, т.е. в 2026 году.

С тех пор, как он пришёл в команду, мы убедились в том, что его мастерство и опыт бесценны для нашей борьбы за место в группе лидеров. Он остаётся одним из самых быстрых гонщиков чемпионата, он по-прежнему в отличной форме. И сейчас я могу говорить от имени всей команды: мы очень рады, что наше совместное путешествие продолжится.

Вопрос: Впервые с 2019 года Формула 1 возвращается в Китай: какие сложности ждут команду на шанхайском автодроме?

Том Маккалоу: Этот автодром – впечатляющее сооружение, и трасса тоже очень хороша. Она техничная и отличается нетипичной конфигурацией, поэтому инженерам предстоит решать интересные задачи. Там много затяжных поворотов, много комбинаций поворотов, связанных друг с другом. Такие секции требуют компромиссных настроек, в том числе последовательность 1-го, 2-го и 3-го поворотов, и необходимо найти способ преодолеть их как можно быстрее.

В Шанхае ваша машина проходит настоящую проверку, ведь на этой трассе есть и медленные повороты, и скоростные. Основная нагрузка приходится на переднюю часть шасси, и в затяжных поворотах, таких, как 1-й, прежде всего страдает передняя левая шина.

Мы ожидаем, что состояние трассы по ходу китайского уик-энда будет существенно меняться, в том числе и потому, что в предыдущие годы на этом автодроме проходило не так уж много гонок. Кроме того, на машинах нынешнего поколения, в которых применяется граунд-эффект, на этой трассе мы ещё не гонялись, поэтому у нас не так много информации, на которую можно ориентироваться.

Будем во многом опираться на данные, полученные на симуляторе, на основе которых постараемся к началу уик-энда подобрать хорошие базовые настройки, но у нас уже есть понимание того, как в затяжных поворотах работает резина. К тому же у нас есть данные, собранные в 2019 году, и в определённой степени значительная часть этих данных применима и сейчас.

Вопрос: В этот уик-энд пройдёт первый спринт сезона – какие сложности, связанные с таким форматом гонок, предстоит преодолеть команде?

Том Маккалоу: Этап, в программу которого входит спринт – испытание особого рода, поскольку за время единственной пятничной тренировки необходимо собрать большой объём информации, и сразу после этого вам предстоит участвовать в основных событиях уик-энда.

В этом году правила, регламентирующие проведение спринтерских гонок, изменились, и квалификация, определяющая порядок старта в субботу, теперь проходит в пятницу после единственной тренировки. А спринт предшествует субботней квалификации.

Скорректированные правила закрытого парка теперь позволяют менять настройки машины после спринта перед квалификацией, тогда как в прошлом году этим было запрещено заниматься всё оставшееся время уик-энда уже после так называемого «шутаута», т.е. квалификации, предшествовавшей спринту.

Следовательно, сейчас между этой квалификацией и спринтом всем придётся в основном полагаться на данные, полученные на симуляторе, после чего станет понятно, правильно ли команды оценили особенности трассы, правильными ли были прогнозы поведения резины, и удалось ли угадать с настройками.

После этого перед субботней квалификацией, если необходимо, можно будет изменить настройки – до того, как машины попадут в закрытый парк.

Вопрос: Команда уверенно начала сезон, в том числе оба гонщика высоко оценивают слаженные действия на пит-стопах и правильные решения в области тактики. А как вы оцениваете эту работу?

Том Маккалоу: В этом году мы действительно очень неплохо проводим пит-стопы. Стабильность и усреднённое время пит-стопов – вот основные параметры, по которым мы оцениваем нашу работу на пит-лейн. Мы не обращаем особого внимания ни на очень быстрые пит-стопы, ни на медленные, поскольку вместе с механиками мы прежде всего работаем над стабильностью. Например, в Японии наши пит-стопы проходили великолепно.

Если говорить о тактике, то тут тоже всё неплохо. На трассах мы ведём острую борьбу с McLaren и Mercedes, и нас разделяют минимальные интервалы, а это значит, что благодаря хорошему пит-стопу или правильной тактике можно заработать дополнительные очки.

В плане организации работы команды мы видим, что если нам удаётся без сбоев провести все дни уик-энда, это часто даёт возможность заработать больше очков, чем те соперники, кому это не удалось. И мы уделяем этому повышенное внимание.

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