Великий сезон Панарина: забил почти 50 голов и привел «Рейнджерс» к победе в регулярке

«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат НХЛ

Артемий Панарин («Рейнджерс») в матче против «Оттавы». Фото USA Today Sports «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграли заключительный матч перед плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Рословик — 9 (Крайдер), 5:55 — 1:0. Фокс — 17 (мен., Крайдер, Зибанежад), 28:58 — 2:0. Панарин — 49 (Линдгрен, Фокс), 44:34 — 3:0. Лафренье — 28 (Густафссон, Панарин), 53:00 — 4:0.

Нереализованный буллит: Веси (Рейнджерс), 55:31.

Вратари: Шестеркин — Корписало.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (13+11+10) — 26 (10+9+7).

Наши: Панарин (22.27/7/+2) — Зуб (18.54/1/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

В последнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой» «Рейнджерс» нужно было побеждать, чтобы одновременно выиграть и дивизион, и конференцию, и лигу в целом. Получилось это у «Нью-Йорка» без особых проблем.

Уже в самом начале матча обрез защитника «Сенаторз» Артема Зуба привел к контратаке, которую Крис Крайдер и Джек Рославик завершили заброшенной шайбой.

Еще один раз здорово убежали в контратаку игроки «Рейнджерс» в середине второго периода: Адам Фокс в меньшинстве удвоил преимущество команды с передач Мики Зибанежада и Криса Крайдера.

В принципе, «Рейнджерс» спокойно вели игру к победе. Убедительно на последнем рубеже играл Игорь Шестеркин. Этот сезон для российского голкипера получился не таким ярким, как предыдущие. Более того, он стал худшим для него по статистике — 91,29% отраженных бросков. Но стоит ли обращать внимание на индивидуальные показатели вратаря, когда команда выигрывает регулярку? Матч с «Оттавой» завершился четвертым «сухарем» для Игоря за сезон. Больше было только в сезоне-2021/22.

Если Шестеркин стал первой звездой матча, то вторую звезду получил еще один россиянин — Артемий Панарин. Сначала форвард сам отличился, идеально подставив клюшку под пас Райана Линдгрена, а уже через 10 минут стал автором результативной передачи на гол Алексиса Лафренье.

По сезону Артемий, безусловно, первая звезда «Рейнджерс». В этой регулярке он выбил 49 голов, хотя до этого лучшим результатом были 32 шайбы в сезоне-2019/20. Обновил Панарин и свой личный рекорд по набранным очкам. В этом сезоне на счету россиянина 120 результативных действий, а ранее ему не удавалось набрать и 100.

Еще один момент, подтверждающий крутость Панарина, — это игра Лафренье. Канадца, которого выбрали под первым номером на драфте, уже успели записать в «бастарды». Но этот сезон в звене с Панариным стал для Алексиса буквально перерождением.

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В этой регулярке у «Рейнджерс» сложилось все: и фантастическая форма Панарина, и ренессанс Лафренье, и отличная игра списанного Джонатана Куика, и даже Мэттью Ремпе, который, хоть и не так много сыграл, но успел сильно запомниться.

Безусловно, обидно, что Панарину не удалось выбить 50 голов за регулярку. Все мы любим красивые числа. Но пусть лучше Артемий оставит этот гол на плей-офф, где он будет гораздо важнее.

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