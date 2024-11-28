Вратарь «Вашингтона» Линдгрен об автоголе: «Худшая ошибка в карьере»

Вратаря «Вашингтона» Чарли Линдгрен заявил, что момент с заброшенной в свои ворота шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:4) является худшим в его карьере.

«Это была, очевидно, худшая ошибка, которую я когда-либо совершал в своей карьере, — цитирует Линдгрена RMNB. — Я не знаю, о чем я думал… Когда я допустил эту ошибку, мы все, в общем-то, посмеялись над этим».

В третьем периоде матча при счете 3:3 30-летний Лингрен хотел отправить шайбу за ворота, но попал в створ и забил гол.

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Источник: RMNB

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