Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени

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Команды отделяет 4 балла в турнирной таблице. "Тоттенхэм" близок к 1/8 финала, но английский клуб её себе не обеспечил.

"Эльфсборг" себе не обеспечил плей-офф, ведь сейчас у команды 10 баллов, а до зоны вылета всего два балла.

У каждой команды свои интересы и цели. Но победитель один. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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