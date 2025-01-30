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Футбол

Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени

Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Команды отделяет 4 балла в турнирной таблице. "Тоттенхэм" близок к 1/8 финала, но английский клуб её себе не обеспечил.

    "Эльфсборг" себе не обеспечил плей-офф, ведь сейчас у команды 10 баллов, а до зоны вылета всего два балла.

    У каждой команды свои интересы и цели. Но победитель один. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

    Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    1.24 6.60 12.50 Узнать больше

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    Трансляция матча

    Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Смотреть матч Тоттенхэм – Эльфсборг Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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