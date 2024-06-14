Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко вышел на чистое 12-е место среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли.

14 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Этот матч стал для 32-летнего хоккеиста 117-м в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел Вячеслава Фетисова, который выступал за «Нью-Джерси» и «Детройт».

«Пантерз» повели в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 16 июня.

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