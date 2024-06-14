БЕНАВИДЕС: «Монстр выйдет на ринг. Я собираюсь нокаутировать Гвоздика»

Twitter. Дэвид Бенавидес

В ночь 15 с 16 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе Дэвид Бенавидес из США (28–0, 24 KO) и украинец Александр Гвоздик (20–1, 16 KO) разыграют временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

13 июня состоялась пресс-конференция бойцов. Бенавидес поделился ожиданиями от встречи:

– Знаете, я буду просто Дэвидом Бенавидесом. Монстр выйдет на ринг, а я каждый раз иду за нокаутом. Этот бой не будет исключением. Я собираюсь нокаутировать Александра.

– А остаток 2024 года как будет выглядеть для Бенавидеса?

– Вы знаете, мы собираемся продолжать демонстрировать впечатляющие выступления и побеждать лучших в дивизионе. И именно то, что я хочу продолжать делать. Я просто хочу продолжать быть бойцом, который, знаете, каждый бой может сделать карнавалом. Я собираюсь дать вам самые лучшие бои, которые только возможны. Немного мяса, – заявил Бенавидес.

Александр ГВОЗДИК: «Я просто собираюсь противостоять монстру»

sport.ua