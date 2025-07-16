Коллаж Уса Вусика

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа продолжает играть роль плохого парня накануне реванша с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

Во вторник в Лондоне боксеры впервые встретились в неделю их боя и устроили битву взглядов. Во время стердауна члены команды и фанаты Усика скандировали его фамилию. В один момент нервы Дюбуа не выдержали, и он начал кричать Александру в лицо. Впрочем, Усик встретил эту выходку соперника с абсолютным спокойствием.

ВИДЕО. Александр Усик оценил энергетику Дюбуа перед реваншем

sport.ua