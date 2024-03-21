Овечкин ускорил Великую погоню! А его «Вашингтон» готовит главную сенсацию сезона

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 49 голов

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports В трех последних матчах Александр Великий забросил пять шайб. Из увядающего ветерана снова превратился в лидера команды.

Александр Овечкин выдал феноменальный отрезок в середине марта. Лидер «Вашингтона» забивает три матча подряд, а с «Калгари» и «Торонто» оформил по дублю. Россиянин неважно начал регулярку, но во второй половине преобразился и поправил статистику. Овечкин приближается к отметке 25 шайб за сезон — осталось нанести еще два успешных броска. Прогресс Александра наложился на подъем «Вашингтона». «Кэпиталз», несмотря на обмены Энтони Манты и Евгения Кузнецова, остаются в гонке за плей-офф на «Востоке», и шансы на попадание в кубковую восьмерку достаточно велики.

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«Вашингтон» любят сравнивать с «Питтсбургом», оценивая состояние и циклы команд. Главные звезды клубов теряют былое величие и отходят на второстепенные роли. Столкновение Сидни Кросби с Овечкиным больше веет историей — сейчас в НХЛ правят новые герои. Но если «Пингвинз» не смогли провернуть адекватную перестройку состава, направленную на омоложение, то «Кэпиталз» сделали это и цепляются за плей-офф. Пришлось резать по живому и расставаться с ценными игроками, которые внесли вклад в чемпионство-2018. Но это вынужденные действия. О «Питтсбурге» так не скажешь. «Пингвинз» живут прошлым — стареющий костяк лидеров (Кросби, Малкин и Летанг) не справляется с текущими задачами.

Из Столичного дивизиона самые высокие шансы на плей-офф у «Филадельфии», «Вашингтона» и «Айлендерс». Велика вероятность, что именно «Кэпиталз» с «Островитянами» разыграют восьмое место через уайлд-кард. Не списываем со счетов наконец-то поднявшийся с колен «Детройт». Держим в уме «Тампу», которая вряд ли поднимется в топ-3 Атлантического дивизиона. А значит, бороться предстоит в том числе и с «Лайтнинг», хотя «Молнии» по подбору игроков явно рассчитывали на более высокое место в таблице.

Фото USA Today Sports

Происходящее с «Вашингтоном» уместно называть маленьким чудом. В марте «Кэпиталз» не обошлись без провальных матчей. Вспомнить хотя бы последнее поражение от «Торонто» (3:7) или разгром от «Эдмонтона» (2:7). Сила команды в том, что, расставшись с Мантой и Кузнецовым и подняв из фарм-клуба молодежь, она не рассыпалась, а только окрепла. И побеждает в играх, когда не считается фаворитом. Главный тренер Спенсер Карбери столкнулся с критикой в начале чемпионата, но последний отрезок показывает, что молодой специалист выбрал правильный путь. С ним «Вашингтон» не скатился в бездну, а сохраняет шансы на плей-офф.

Карбери комплиментарно высказывается об Овечкине, отмечая, что после паузы на Матч звезд уровень вовлеченности Александра в командные результаты повысился. Кажется, тренер подчеркивает очевидные вещи. Невозможно представить равнодушного Овечкина, которому плевать на команду. Скорее, Карбери транслирует, что в феврале-марте Александр — лидер не только в раздевалке, но и на льду. Поддержка и умение вести коллектив за собой проявляются в трудные моменты, когда «Столичные» бьются за плей-офф.

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Преображение Овечкина помогло улучшить цифры Великой погони. До покорения рекорда Уэйна Гретцки остается 49 шайб. До конца регулярки Александр вполне может наколотить еще пять-семь голов и выбить тридцатку за сезон. А значит, отставание до легендарного канадца еще сократится. С нынешним темпом победа в снайперской гонке — дело двух сезонов. Для «Вашингтона» хорошо, что Овечкин раззабивался именно тогда, когда это особенно нужно команде. «Кэпиталз» цепляется за плей-офф — и без голов капитана сделать это будет невозможно. Овечкин, включив режим настоящего вожака, может затащить «Вашингтон» в кубковую восьмерку. Тогда это станет главной сенсацией сезона.

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