Расселл: Нужно время, чтобы добиться большего

Перед началом уик-энда в Мельбурне Джордж Расселл говорил о расстановке сил…

Джордж Расселл: «В двух последних гонках мы неплохо выглядели на длинной дистанции, но уступали в квалификации, что сказалось на результатах.

Важно помнить, что мы провели всего три дня тренировок и две гонки. Если, скажем, футбольная команда проведёт три дня тренировок и два матча, никто не будет ждать быстрых успехов. Нужно время, чтобы понять, как добиться большего – и сейчас мы на этом сосредоточены.

Если не учитывать команду Red Bull, догнать которую будет сложно, нас ждёт интересная борьба с ближайшими соперниками. Но мы выступаем, чтобы бороться за победы, а для этого нужно догнать лидеров, которые тоже не стоят на месте».

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