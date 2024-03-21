Лунин и абсолютный дебютант выйдут в старте: сборная Украины назвала состав на матч против Боснии и Герцеговины

Фото — УАФ
Украинская ассоциация футбола обнародовала официальный состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы -2024, в котором подопечные Сергея Реброва сойдутся со сборной Боснии и Герцеговины.
Место в воротах «сине-желтых» займет представитель мадридского Реала Андрей Лунин, сыграющий за национальную команду впервые в отборочном цикле. А абсолютным дебютантом станет динамовец Владимир Бражко, впервые вызванный во взрослую сборную.
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Стартовый состав
Украина: 23. Андрей Лунин; 16. Виталий Миколенко; 22. Николай Матвиенко; 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля; 14. Владимир Бражко; 17. Александр Зинченко (к); 7. Георгий Судаков; 10. Михаил Мудрик; 20. Александр Зубков; 11. Артем Довбик.
Запасные: 1. Георгий Бущан; 12. Анатолий Трубин; 3. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловеров; 15. Валерий Бондарь; 21. Александр Тимчик; 5. Сергей Сидорчук; 6. Николай Шапаренко; 8. Руслан Малиновский; 19. Алексей Гуцуляк; 9. Роман Яремчук; 18. Владислав Ванат.
Матч состоится на стадионе Белино Поле в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток раздастся 21:45 по киевскому времени.
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