Защитник Милана отклонил предложение от Саудовской Аравии, потому что надеется остаться в своем клубе

Судьба Симона Кьера пока неизвестна
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Защитник Симон Кьер надеется продлить контракт с "Миланом".
Игрок рассказал, что отказался от выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии.
"Я был бы рад остаться здесь, в Милане. Я отклонил выгодное предложение от саудовского клуба потому, что хочу продолжить карьеру в "Милане", — сказал Кьер.
У Симона контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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