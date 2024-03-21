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Футбол

Защитник Милана отклонил предложение от Саудовской Аравии, потому что надеется остаться в своем клубе

Судьба Симона Кьера пока неизвестна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

    • Защитник Симон Кьер надеется продлить контракт с "Миланом".

    Игрок рассказал, что отказался от выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии.

    "Я был бы рад остаться здесь, в Милане. Я отклонил выгодное предложение от саудовского клуба потому, что хочу продолжить карьеру в "Милане", — сказал Кьер.

    У Симона контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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