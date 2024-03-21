Мика Хаккинен: Ferrari – ближайший соперник Red Bull

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился своими соображениями в преддверии австралийского этапа чемпионата, отметив, что Ferrari и McLaren выглядят убедительнее, чем Mercedes.

Позади лишь две гонки сезона, но уже понятно, что 10 команд чемпионата мира разделены на два лагеря: есть первая пятёрка, которая сражается за очки и подиумы, и есть вторая, которая надо очень сильно напрягаться, чтобы проходить в финал квалификации и финишировать в призовой десятке.

Поскольку Red Bull Racing продолжает доминировать, то Ferrari, McLaren, Mercedes и Aston Martin ничего не остаётся, кроме как пытаться догнать Макса Ферстаппена и Серхио Переса. За пределами этой группы призовой балл есть только у Haas F1 – его добыл Нико Хюлкенберг, финишировавший 10-м в Джидде.

Третий год подряд в Mercedes признают, что у них проблемы с машиной, и это плохие новости для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Мы знаем, как сложно бывает решить проблему, если она носит фундаментальный характер. В этом году команда стремится добиться скорости и стабильности, даже если в Брэкли понимают, что догнать Red Bull будет очень непросто. Однако вместо этого Льюис продолжает жаловаться, поскольку не чувствует уверенности в машине.

Проблемы Mercedes позволяют Ferrari и McLaren выйти вперёд в зачёте Кубка конструкторов. Как мы видели, Карлос Сайнс и Шарль Леклер поднялись на подиум в двух первых гонках сезона, а Шарль ещё и оба раза стартовал из первого ряда.

Столь уверенное начало сезона позволяет считать Ferrari ближайшим соперником Red Bull, но и McLaren выступает неплохо – Ландо Норрис и Оскар Пиастри набирали очки и в Бахрейне, и в Джидде.

В Альберт-парке лучше не ошибаться

Альберт-парк – отличная трасса с интересной конфигурацией. На экранах ТВ она больше похожа на стационарный автодром, но на самом деле это городское кольцо, которое проходит по парку, и барьеры там довольно близко. Зон безопасности не так много, поэтому в её быстрых поворотах лучше не ошибаться, ведь в предыдущие годы мы видели немало инцидентов, происходивших в трёх первых поворотах круга.

Ещё одна особенность мельбурнской трассы в том, что местами она довольно неровная, и по ходу уик-энда её состояние существенно меняется. Как бы организаторы ни старались её подготовить, даже после гонок поддержки скорости машин Формулы 1 продолжают расти по мере того, как асфальт покрывается слоем отработанной резины…

Разумеется, на стационарных трассах такое явление тоже наблюдается, но в Мельбурне из-за низкого сцепления могут возникать проблемы на тренировках, и любая ошибка может закончиться вылетом в отбойник.

Прогноз от Мики

Кроме Red Bull, есть ещё две команды, за которыми стоит понаблюдать в этот уик-энд – это Ferrari и McLaren. Обе начали сезон, продемонстрировав хороший потенциал, и гонщикам Скудерии удаётся подгонять Red Bull в квалификациях – если не Макса, то как минимум Серхио. А если вам удастся по итогам квалификации пробиться в первый ряд, то в гонке может произойти всё, что угодно.

В McLaren не планируют до мая предпринимать каких-то существенных шагов по модернизации машины, однако оба гонщика, Ландо и Оскар, на прошлой неделе наведались на базу в Уокинг, где занимались анализом данных, собранных на двух первых этапах.

Они уже понимают, какие у машины сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что Пиастри на домашней трассе может всех удивить. У него очень серьёзный настрой.

Плюс ещё и в том, что Оскар и Ландо подгоняют друг друга, помогая команде в полной мере реализовать потенциал машины. Обоим вполне под силу финишировать на хороших позициях или даже подняться на подиум, если Ferrari или Red Bull Racing проведут уик-энд не вполне идеально.

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