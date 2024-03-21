НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Каролина» — «Филадельфия». Расписание матчей 22 марта

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
22 марта, пятница
02.00 мск. «Бостон» — «Рейнджерс»
02.00. «Детройт» — «Айлендерс»
02.00. «Каролина» — «Филадельфия»
02.00. «Нью-Джерси» — «Виннипег»
02.00. «Оттава» — «Сент-Луис»
02.30. «Флорида» — «Нэшвилл»
04.00. «Эдмонтон» — «Баффало»
05.00. «Анахайм» — «Чикаго»
05.00. «Ванкувер» — «Монреаль»
05.30. «Вегас» — «Сиэтл»
05.30. «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/calendar/
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