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Футбол

НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Каролина» — «Филадельфия». Расписание матчей 22 марта

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

22 марта, пятница

02.00 мск. «Бостон» — «Рейнджерс»

02.00. «Детройт» — «Айлендерс»

02.00. «Каролина» — «Филадельфия»

02.00. «Нью-Джерси» — «Виннипег»

02.00. «Оттава» — «Сент-Луис»

02.30. «Флорида» — «Нэшвилл»

04.00. «Эдмонтон» — «Баффало»

05.00. «Анахайм» — «Чикаго»

05.00. «Ванкувер» — «Монреаль»

05.30. «Вегас» — «Сиэтл»

05.30. «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/calendar/
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