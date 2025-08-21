Зак Браун о факторах успеха McLaren

Нет сомнений в том, что в этом сезоне команда McLaren, впервые с 1998 года, добьётся максимально возможного результата в Формуле 1, выиграв титул в личном зачёте и Кубок конструкторов. Руководитель McLaren Зак Браун заявил в подкасте How Leaders Lead, что своим выживанием тогда и успехом сегодня команда во-многом обязана бюджетным ограничениям и пандемии Covid-19.

Зак Браун: «Бюджетные ограничения сыграли большую роль. И нам повезло с выбором времени из-за Covid-19.

Пандемия была ужасной, она оказала огромное влияние на спорт и произошла как раз в тот момент, когда мы обсуждали ограничение бюджета, сначала – на очень высоком уровне. Но из-за последствий пандемии я настаивал на снижении размера бюджетов и добился своего.

Это изменило как сам спорт, так и перспективы нашей команды, уравняв возможности команд. В прошлом году гонки выигрывали сразу семь гонщиков из четырёх разных команд. Я не помню, когда в Формуле 1 было такое. В конце года три лучшие команды поменялись местами в чемпионате конструкторов. И всё это потому, что теперь мы все играем по равным правилам».

