Берман: Надеюсь, мы сможем прибавить в квалификации

Оливер Берман, британский гонщик Haas F1, в предвкушении первого в его карьере домашнего Гран При и надеется, что очередные технические новинки, премьера которых приурочена к этому уик-энду, помогут команде прибавить в квалификации, поскольку гоночный темп у машины VF-25 на неплохом уровне.

Оливер Берман: «Полагаю, фраза, что я испытываю воодушевление в преддверии моего первого домашнего Гран При Великобритании, не в полной мере передаёт мой настрой. Год назад было объявлено, что в 2025-м я буду выступать в Формуле 1, и это был совершенно особенный момент. Возвращение в Сильверстоун в качестве гонщика основного состава Haas вызывает невероятные по силе эмоции, и я действительно в восторге.

А впервые я побывал на Гран При Великобритании в 2015 году, ровно десять лет назад, и тогда я болел за Себастьяна Феттеля! Если посмотреть запись церемонии награждения, то можно услышать, какой-то мальчишка кричит: Ferrari! Так это был я – гонку тогда выиграл Льюис Хэмилтон, но Феттель занял 3-е место.

Безусловно, график в этот уик-энд несколько более напряжённый, чем обычно. Всё началось ещё в среду, когда нас принимал премьер-министр Великобритании. Вообще-то такое со мной было впервые! Поскольку это моя домашняя гонка, то внимания к нам намного больше, и всяких событий тоже больше.

Но думаю, что важнее всего приберечь энергию для гонки и помнить, что основное внимание должно быть нацелено на субботнюю квалификацию и воскресный Гран При. Об этом у меня был откровенный разговор с командой, поскольку нам необходимо действовать как можно более эффективно, тем более что это мой первый домашний Гран При. Хочется, чтобы этот уик-энд запомнился, чтобы работа на трассе доставила удовольствие.

Наша машина в этот уик-энд получит ряд технических новинок, и похоже, что для команды всё движется в нужную сторону. В целом нашим слабым местом были квалификации, потому что гоночный темп у нас на неплохом уровне. В двух предыдущих гонках я финишировал 11-м, хотя, если судить по нашим позициям в квалификации, наши дела идут не так хорошо.

Надеюсь, новинки позволят прибавить в квалификации, прежде всего на скоростных участках трассы, и мы сможем отыграть хотя бы несколько сотых, ведь уже этого будет немало при столь высокой плотности результатов».

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