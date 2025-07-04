Уимблдон. Алькарас выиграл 20-й матч подряд, Фритц и Томпсон вновь победили в пятисетовых матчах, Норри выбил 12-ю ракетку мира

Результаты третьего игрового дня на Уимблдоне в мужской сетке соревнований



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 5) – Габриэль Диалло (Канада) 3:6, 6:3, 7:6(0), 4:6, 6:3

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) 1:6, 6:4, 3:6, 5:5 перенесен из-за темноты

Артур Фери (Великобритания, WC) – Лучано Дардери (Италия) 4:6, 3:6 перенесен из-за темноты

Джордан Томпсон (Австралия) – Бенжамен Бонзи (Франция) 7:5, 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) – Билли Харрис (Великобритания) 6:3, 6:4, 7:6(7)

Карен Хачанов (-, 17) – Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) 1:6, 7:6(7), 4:6, 6:3, 6:4

Камил Майхжак (Польша) – Итан Куинн (США) 6:1, 6:4, 6:3

Кристиан Гарин (Чили, LL) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 3:6, 6:7(3) перенесен из-за темноты

• Тэйлор Фритц выиграл второй подряд пятисетовый матч. Напомним, что в первом круге американец отыгрался с 0-2 по сетам в поединке против Джованни Мпетши-Перрикара, доиграв пятый сет лишь во вторник. Фритц записал на свой счет шестую победу подряд (выиграл титул в Истборне перед Уимблдоном) и четвертый раз сыграет в третьем круге “травяного” мэйджора.

• Джордан Томпсон также, как и Фритц, выиграл второй пятисетовик подряд. В первом раунде австралиец совершил камбэк с 0-2 по сетам в матче против Вита Коприживы. Томпсон второй раз в карьере (впервые в 2021 году) сыграет в 1/32 финала на Уимблдоне.

Николас Ярри (Чили, Q) – Лёрнер Тьен (США) 6:2, 6:2, 6:3

Жуан Фонсека (Бразилия) – Дженсон Бруксби (США) 6:4, 5:7, 6:2, 6:4

Маттиа Беллуччи (Италия) – Иржи Легечка (Чехия, 23) 7:6(4), 6:1, 7:5

Кэмерон Норри (Великобритания) – Фрэнсис Тиафо (США, 12) 4:6, 6:4, 6:3, 7:5

Андрей Рублёв (-, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР) 6:7(1), 6:4, 7:6(5), 6:3

Адриан Маннарино (Франция, Q) – Валентен Ройер (Франция, Q) 6:4, 6:4, 5:7, 7:6(1)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:7(9) перенесен из-за темноты

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Оливер Тарвет (Великобритания, WC) 6:1, 6:4, 6:4

• 18-летний Жуан Фонсека впервые сыграет в третьем круге на Уимблдоне. Ранее, бразильский теннисист сумел дойти до этой стадии на Ролан Гаррос и стал самым молодым теннисистом, кому удалось сыграть в третьем круге “мэйджора” в один сезон, после Энди Роддика в 2001 году. Дальше Фонсека сыграет против “квалифаера” Николаса Ярри.

• Кэмерон Норри победил 12-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо и стал вторым теннисистом из Великобритании, обыгравшим соперника из топ-20 на всех четырех турнирах Grand Slam после Энди Маррея. Норри сравнял счет в противостоянии с Тиафо (2-2) и четвертый раз сыграет в 1/32 финала на домашнем “мэйджоре”. За выход в четвертый круг Норри поборется с итальянцем Маттиа Беллуччи, которому проиграл в этом году на грунтовом “Мастерсе” в Монте-Карло.

• Карлос Алькарас записал на свой счет 20-ю победу подряд, продлив свою рекордную серию и 16-ю победу подряд на кортах Уимблдона. В матче против 733-й ракетки мира испанец провел на корте чуть более двух часов, проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков.

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