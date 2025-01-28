Оливер Оукс: Мы поддержим Джека Дуэна во всём

Когда в Alpine подписали контракт резервного пилота с Франко Колапинто, многие решили, что команда скоро расстанется с дебютантом Джеком Дуэном в пользу перспективного аргентинца. Возможно, всё действительно будет именно так, но пока руководитель Alpine F1 Оливер Оукс уверяет, что Джек получит полную поддержку…

Оливер Оукс: «Мы пригласили Колапинто не для того, чтобы мотивировать Дуэна. Просто мы ищем варианты на будущее. Нужно убедиться, что у нас будут лучшие гонщики, не только сейчас, но и в будущем.

Первый этап нового сезона в Мельбурне – домашний для Дуэна. Думаю, это немного снимет остроту эмоций, которые ему предстоит пережить, а команде немного облегчит процесс адаптации. Мы поддержим Джека во всём и предоставим ему лучший шанс проявить себя».

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