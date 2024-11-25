Матвей Мичков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о сложностях в тренировочном процессе с российским форвардом Матвеем Мичковым.

«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю «тренерский справочник», чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает», — приводит слова Тортореллы TNT.

Также тренер отметил, что клуб раз в неделю приглашает переводчика и обсуждает с Мичковым все важные моменты.

«Я хочу слушать его, а он должен слушать меня», — сказал Торторелла.

Россиянин летом 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией». В текущем сезоне НХЛ 19-летний Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 встречах.

«Флайерз» занимают 12-е место в турнирной таблице «Востока» с 20 очками в 21 игре.

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