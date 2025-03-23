Николас Томбасис о перспективах возврата к моторам V10

В дни китайского уик-энда Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах, более подробно рассказал о возможных сценариях, связанных с темой возврата к безнаддувным двигателям V10, и о том, почему сейчас она вообще поднимается.

По словам Томбасиса, основная причина – стремление сократить рост расходов, поскольку гибридные силовые установки, в основе которых турбомоторы рабочим объёмом 1,6 л, остаются очень сложными и дорогими.

«Безусловно, прогресс в области экологичных видов топлива привёл к появлению идеи, что двигатели, возможно, могут быть проще, – пояснил Томбасис. – Ситуация в мировой экономике заставляет задуматься о том, что, вероятно, мы должны попытаться найти способ ещё больше сократить расходы, ведь нынешние силовые установки слишком дороги. Это факт.

Мы бы хотели сделать их дешевле, поэтому президент FIA заговорил о двигателях V10 применительно к 2028 году или более отдалённой перспективе. Сейчас мы это анализируем вместе с моторостроителями, и речь может идти о 2029-м или любых других сроках. Вместе с ними идёт открытое обсуждение, каким может быть наилучшее направление развития для нашего спорта».

Также Томбасис пояснил, что в контексте этого обсуждения поднималась и тема нового технического регламента, который вступает в силу в 2026 году: если будет достигнут консенсус по теме возврата к моторам V10 в 2028-м, то, возможно, было бы логичнее отказаться от перехода на силовые установки нового поколения и продолжить использовать существующие двигатели вплоть до появления новых атмосферных V10.

Но здесь существует весьма серьёзное препятствие: у заводской команды Audi, которая дебютирует в Формуле 1 в следующем году, такой силовой установки нет. Некоторые другие производители двигателей тоже уже полностью переключились на подготовку к 2026 году, и у них уже нет достаточного запаса компонентов для продолжения работы с моторами нынешнего поколения.

Томбасис подчеркнул, что у FIA нет особых предпочтений в пользу того или иного сценария, и в федерации будут солидарны с любым решением, которое команды и поставщики двигателей примут сообща. Тем более что для корректировки планов на 2026 года требуется их единогласная поддержка.

«Любые изменения, в зависимости от того, курс на какой регламент будет взят, требует широкого консенсуса, – заявил он. – Никакие решения не принимаются нами в одностороннем порядке, мы не навязываем свою позицию, мы обсуждаем её с производителями силовых установок».

Когда Томбасиса спросили о вероятности отказа от перехода на двигатели нового поколения, запланированного на 2026 год, он сказал: «Мы не хотим предлагать никаких сценариев, при которых тем или иным участникам чемпионате будет невозможно на равных соперничать с остальными.

Самое главное, наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить всем справедливые условия, ведь люди инвестируют огромные деньги. Если девять человек проголосуют за, а один будет против, это значит, что отношение к нему будет несправедливым, и мы всегда встанем на сторону этого одного человека.

Мы не будем присоединяться к большинству, мы попытаемся достичь полного консенсуса, а если это не удастся, то всё останется, как есть».

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