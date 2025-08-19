Эдди Хирн рассказал, когда Итаума сможет выйти на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о будущем британского боксера Мозеса Итаумы.

«С кем стоит драться Итауме? Я считаю, что поединок против Хрговича будет классный, еще есть Джозеф Паркер. Однако новозеландец сейчас ориентирован на титульный бой против Усика.

Думаю, что Уоррен подберет для Итаумы следующего соперника, который умеет держать удар, который затянет Итауму в глубокие воды. Мозесу еще нужно дать 2-3 поединка, а уже потом выводить на титульный бой [с Усиком], – сказал Хирн.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

