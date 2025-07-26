Эвертон — Борнмут: прогноз на матч 26 июля

26 июля на стадионе «Мидоулендс» состоится товарищеский матч между английскими клубами Эвертон и Борнмут. Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на спорт.

Несмотря на статус контрольного, встреча обещает быть интересной: обе команды вступают в новий сезон с новыми амбициями и изменениями в составах. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Эвертон: возвращение Мойеса и новые надежды

Прошлый сезон для Эвертона выдался непростым, но в целом успешным с точки зрения выживания в АПЛ. Команда из Ливерпуля сменила владельцев, а вместе с ними и главного тренера. Несмотря на то, что Шон Дайч дважды спасал клуб от вылета, руководство решило вернуть Дэвида Мойеса — легенду «ирисок» и самого успешного наставника в современной истории клуба.

Под его руководством Эвертон завершил сезон на 13-м месте. Также летом завершилось долгожданное строительство нового стадиона, что открыло дорогу к новым возможностям. Однако трансферная активность пока не впечатляет: Виталий Миколенко получил в команду лишь несколько новых партнёров — Барри из «Вильярреала», Карлоса Алькараса и голкипера Треверса, который, скорее всего, будет дублёром Джордана Пикфорда.

Борнмут: прогресс под руководством Ираолы

Борнмут, в свою очередь, уверенно набирает обороты. Главный тренер Андони Ираола показал, что способен добиваться результата — уже в своём первом сезоне он вывел клуб на новый уровень. В чемпионате Англии 2024/25 команда набрала 56 очков и заняла 9-е место, до последнего претендуя на еврокубковую зону.

Клуб придерживается стратегии сочетания спортивных амбиций с грамотной экономикой. Прошлым летом был выгодно продан Доминик Соланке, а этим летом быстро отпустили Хейсенса и Керкеза. Самой резонансной темой стал интерес ПСЖ к Илье Забарному. Пока же команду усилил лишь Трюффьер из «Ренна». Вратарскую позицию укрепил Джордже Петрович, за которого было заплачено 29 миллионов евро — по меркам Борнмута это крупная инвестиция.

Очные встречи: доминирование Борнмута

Интересно, что последние четыре матча между этими командами неизменно выигрывал Борнмут. Это делает команду Ираолы фаворитом не только на бумаге, но и по фактической статистике противостояний. Эвертону предстоит серьёзное испытание, даже несмотря на статус товарищеского матча.

Прогноз на матч Эвертон — Борнмут

Букмекеры отдают предпочтение Борнмуту, учитывая их форму и кадровую стабильность. Однако, как для товарищеской встречи, наиболее рациональной выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов, с коэффициентом 1.81. Обе команды предпочитают атакующую игру, а летние контрольные поединки часто сопровождаются высокой результативностью.

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