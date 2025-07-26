Анонс и прогноз на матч Бенфика — Фенербахче 26 июля

26 июля в 22:00 по киевскому времени лиссабонская Бенфика встретится с турецким Фенербахче в рамках международного товарищеского матча. Встреча обещает быть насыщенной: обе команды активно готовятся к новому сезону и уже успели удивить трансферами и игрой на сборах. Трансляция будет проходить на сайтах, которые принимают ставки на спорт. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Бенфика: между титулами и амбициями

Бенфика остается одним из самых титулованных клубов Португалии. В 2023 году команда вновь завоевала золото, но два последних чемпионских сезона уступила принципиальному сопернику — Спортингу. В Кубке лиги подопечные Роджера Шмидта взяли реванш, обыграв “львов” в серии пенальти — героем стал вратарь Анатолий Трубин. Однако в финале Кубка Португалии Спортинг вновь оказался сильнее.

Летом Бенфика участвовала в Клубном чемпионате мира, где уверенно прошла группу с Бока Хуниорс, Оклендом и Баварией. В матче плей-офф с Челси лиссабонцы дошли до дополнительного времени, но пропустили три мяча. После турнира Анхель Ди Мария покинул команду, а Жоао Каррерас был выкуплен мадридским Реалом за 50 миллионов евро.

Фенербахче: большие ожидания от Жозе Моуринью

Фенербахче сделал громкое заявление, пригласив на пост главного тренера Жозе Моуринью. Поклонники и эксперты ожидали возвращения титулов, но сезон выдался неоднозначным. Турецкий гранд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов, неудачно выступил в кубках и вновь остался вторым в чемпионате Турции, отстав от Галатасарая.

Несмотря на критику, руководство продолжает доверять Моуринью. Летом клуб подписал несколько новичков, среди которых Джон Дюран, призванный заменить Эдина Джеко, возвращающегося в итальянскую Серию А. До закрытия трансферного окна Фенербахче планирует усилить состав ещё несколькими игроками.

История противостояний: перевес у хозяев поля

В пяти предыдущих очных встречах побеждала команда, игравшая на своём поле. Исключением стал матч 2018 года в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда Бенфика выиграла дома со счётом 1:0 и удержала ничью в гостях, обеспечив себе выход в следующий раунд.

Прогноз на матч Бенфика — Фенербахче

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Бенфика. Однако Фенербахче демонстрирует хороший уровень подготовки в межсезонье. Ожидается результативная игра с большим количеством атакующих действий. Оптимальной ставкой на матч выглядит тотал больше 3 голов с коэффициентом 1.85. Обороны ещё не набрали форму, а нападающие стремятся проявить себя — это идеальные условия для результативного футбола.

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